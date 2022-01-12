Контрразведка СБУ предотвратила теракт против ВСУ

10:19 29 Апрель Киев, Украина

Сотрудники контрразведки СБУ совместно со специализированной военной прокуратурой обезвредили террористов, которые планировали распылить хлор в месте дислокации Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Офиса Генпрокурора

«По данным следствия, участники группы готовили совершение преступления на одном из объектов инженерной инфраструктуры Луганской области, где временно дислоцируется подразделение Вооруженных Сил Украины. В частности, ими планировалось распыления отравляющего вещества - хлора - в помещениях, где находятся военнослужащие, с целью причинения вреда их жизни и здоровью», - говорится в сообщении.

По результатам проведенных следственных действий, преступление удалось предотвратить.

«У двух участников группы обнаружено и изъято средства и орудия для сбора и передачи «сотруднику» так называемого Министерства госбезопасности «ЛНР» информации в оборонной сфере. Данные о расположении оборонных объектов, позиции Вооруженных Сил Украины и передислокацию военной техники они получали, в том числе, от военнослужащего ВСУ», - комментирует Офис Генпрокурора.

Организаторы группы задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об уведомление о подозрении всех участников группы и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.