Контрразведка СБУ предотвратила теракт против ВСУ
10:19 29 Апрель Киев, Украина
Сотрудники контрразведки СБУ
совместно со специализированной военной прокуратурой обезвредили террористов, которые планировали распылить хлор в месте дислокации Вооруженных сил Украины.
«По данным следствия, участники группы готовили совершение преступления на одном из объектов инженерной инфраструктуры Луганской области, где временно дислоцируется подразделение Вооруженных Сил Украины. В частности, ими планировалось распыления отравляющего вещества - хлора - в помещениях, где находятся военнослужащие, с целью причинения вреда их жизни и здоровью», - говорится в сообщении.
По результатам проведенных следственных действий, преступление удалось предотвратить.
«У двух участников группы обнаружено и изъято средства и орудия для сбора и передачи «сотруднику» так называемого Министерства госбезопасности «ЛНР» информации в оборонной сфере. Данные о расположении оборонных объектов, позиции Вооруженных Сил Украины и передислокацию военной техники они получали, в том числе, от военнослужащего ВСУ», - комментирует Офис Генпрокурора.
Организаторы группы задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об уведомление о подозрении всех участников группы и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
«Досудебное расследование осуществляется следственным отделом 3-го управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, при оперативном сопровождении Главного отдела контрразведки 3 управления (с дислокацией в Северодонецке Луганской области) Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, при процессуальном руководстве Луганской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил», - отметили в Офисе.
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