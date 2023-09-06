Контрабандисты пытались переправить сигареты через границу на дронах - ГПСУ

На территории Львовской области, недалеко от села Липник, пограничные службы обнаружили два беспилотных аппарата, которыми неизвестные пытались провезти контрабандные сигареты через границу. Кроме дронов, контрабандисты, убегая от места происшествия, оставили микроавтобус с пультами управления и ноутбуками.
Согласно информации, представленной пресс-службой Западного регионального управления Государственной пограничной службы, военнослужащие отдела "Рава-Русская" передали пограничникам информацию о шуме, исходящем от беспилотников.
Инцидент произошел на расстоянии 12 километров от границы с Польшей. Для проверки данной информации были направлены дополнительные наряды пограничников. В результате операции на окраине села Липник был обнаружен микроавтобус марки Mercedes, внутри которого находились пульты управления дронами, пропеллеры, самодельные аккумуляторы и ящик с контрабандными сигаретами.
Пограничники провели обследование местности с помощью служебной собаки и обнаружили два беспилотных устройства. Рядом с дронами в лесной полосе были найдены три ноутбука. Весь изъятый материал был передан полицейским для дальнейшего расследования.
Согласно информации, представленной пресс-службой Западного регионального управления Государственной пограничной службы, военнослужащие отдела "Рава-Русская" передали пограничникам информацию о шуме, исходящем от беспилотников.
Инцидент произошел на расстоянии 12 километров от границы с Польшей. Для проверки данной информации были направлены дополнительные наряды пограничников. В результате операции на окраине села Липник был обнаружен микроавтобус марки Mercedes, внутри которого находились пульты управления дронами, пропеллеры, самодельные аккумуляторы и ящик с контрабандными сигаретами.
Пограничники провели обследование местности с помощью служебной собаки и обнаружили два беспилотных устройства. Рядом с дронами в лесной полосе были найдены три ноутбука. Весь изъятый материал был передан полицейским для дальнейшего расследования.
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