Контрабанда на границе: разоблачение схемы ввоза товаров в Украину

12:53 07 июня Киев, Украина

Трое государственных инспекторов таможенного поста в Мукачево подозреваются в злоупотреблении служебным положением, так как они организовали контрабандную схему для ввоза товаров в Украину.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) официально сообщили о подозрении и подчеркнули, что чиновники без уплаты таможенных платежей оформили четыре грузовика с товарами из Китая в апреле прошлого года.

По информации пресс-службы ГБР, чиновники сослались на изменения в законодательстве, связанные с военным положением, и утверждали, что товары, импортированные после 1 апреля 2022 года, освобождаются от таможенного оформления и платежей.

Однако, расследование ГБР показало, что эти товары были ввезены на территорию Украины в феврале-марте 2022 года, о чем свидетельствуют данные таможенных баз данных.

В нарушение закона, таможенные служащие позволили предпринимателям отозвать представленные таможенные декларации и заявить грузы как "реэкспорт".

После этого товары были повторно ввезены в страну, но уже в льготном режиме, что стало частью контрабандной схемы.

Бюджет Украины потерпел ущерб на сумму 4 миллионов гривен из-за незаконных действий должностных лиц. Виновным грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Расследование продолжается, и ГБР проверяет причастность других должностных лиц таможни к данной теневой схеме.
 