Контрабанда на границе: разоблачение схемы ввоза товаров в Украину

Трое государственных инспекторов таможенного поста в Мукачево подозреваются в злоупотреблении служебным положением, так как они организовали контрабандную схему для ввоза товаров в Украину.
Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) официально сообщили о подозрении и подчеркнули, что чиновники без уплаты таможенных платежей оформили четыре грузовика с товарами из Китая в апреле прошлого года.
По информации пресс-службы ГБР, чиновники сослались на изменения в законодательстве, связанные с военным положением, и утверждали, что товары, импортированные после 1 апреля 2022 года, освобождаются от таможенного оформления и платежей.
Однако, расследование ГБР показало, что эти товары были ввезены на территорию Украины в феврале-марте 2022 года, о чем свидетельствуют данные таможенных баз данных.
В нарушение закона, таможенные служащие позволили предпринимателям отозвать представленные таможенные декларации и заявить грузы как "реэкспорт".
После этого товары были повторно ввезены в страну, но уже в льготном режиме, что стало частью контрабандной схемы.
Бюджет Украины потерпел ущерб на сумму 4 миллионов гривен из-за незаконных действий должностных лиц. Виновным грозит лишение свободы на срок до шести лет.
Расследование продолжается, и ГБР проверяет причастность других должностных лиц таможни к данной теневой схеме.
Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) официально сообщили о подозрении и подчеркнули, что чиновники без уплаты таможенных платежей оформили четыре грузовика с товарами из Китая в апреле прошлого года.
По информации пресс-службы ГБР, чиновники сослались на изменения в законодательстве, связанные с военным положением, и утверждали, что товары, импортированные после 1 апреля 2022 года, освобождаются от таможенного оформления и платежей.
Однако, расследование ГБР показало, что эти товары были ввезены на территорию Украины в феврале-марте 2022 года, о чем свидетельствуют данные таможенных баз данных.
В нарушение закона, таможенные служащие позволили предпринимателям отозвать представленные таможенные декларации и заявить грузы как "реэкспорт".
После этого товары были повторно ввезены в страну, но уже в льготном режиме, что стало частью контрабандной схемы.
Бюджет Украины потерпел ущерб на сумму 4 миллионов гривен из-за незаконных действий должностных лиц. Виновным грозит лишение свободы на срок до шести лет.
Расследование продолжается, и ГБР проверяет причастность других должностных лиц таможни к данной теневой схеме.
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