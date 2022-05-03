Контрабанда: 9 кг янтаря могли уехать в Румынию

18:12 02 декабря Киев, Украина

В общей сложности 9 килограмм обработанного янтаря, запрятанного в сидениях, чехлах и прочих нишах микроавтобуса, нашли работники таможни.



Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.



Микроавтобус "Мерседес" прибыл в пункт пропуска "Порубное" сегодня утром. За рулем автобуса ехал в Румынию 35-летний житель Черновицкой области. В микроавтобусе были обнаружены скрытые от погранично-таможенного контроля несколько пакетов с нанизанными на нитку обработанными камнями (скорее всего - янтаря) различного размера и фракций.



По одному килограмму кораллов из янтаря находились под тряпками в нишах правой и левой передней двери. Пять килограммов похожих украшений перевозили в каркасе передних сидений микроавтобуса. Еще один пакет с двумя килограммами таких же изделий обнаружили под одеждой в салоне микроавтобуса.



Украшения, которые пытались вывезти из Украины с нарушением требований законодательства, изъяты. Сотрудники таможни составили в отношении водителя микроавтобуса протокол о нарушении таможенных правил.