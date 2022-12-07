Конституционный Суд Украины уволил трех судей

14:54 07 декабря Киев, Украина

Ирина Завгородняя, Сергей Саса и Игорь Слиденко уволены с должности судьи Конституционного Суда Украины.



Об этом сообщается на сайте КСУ в среду, 7 декабря.

"На специальном пленарном заседании Конституционный Суд Украины рассмотрел вопрос об увольнении судей КСУ Ирины Зовгородней, Сергея Саса и Игоря Слиденко с должности судьи Конституционного Суда Украины в отставку на основании поданных ими заявлений. По результатам заседания Конституционный Суд принял решение об удовлетворении указанных заявлений", – говорится в сообщении.

В свою очередь СМИ отмечают, что сейчас в составе Конституционного Суда осталось 13 судей, а для кворума необходимо 12 человек.