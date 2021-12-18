Конфликт между водителями маршруток закончился поножовщиной 

19:14 23 Март Киев, Украина

В Киевском районе Харькова во время выяснения отношений водитель маршрутки ударил ножом своего коллегу и скрылся.

Об этом сообщает ГУНП Харьковской области.



Потерпевший 43-летний водитель маршрутки сообщил полиции, что водитель другой маршрутки нанес ему несколько ударов ножом и скрылся в неизвестном направлении с места происшествия.



Медики доставили пострадавшего в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. На данный момент состояние здоровья мужчины оценивается как удовлетворительное.



В ходе следственных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 50-летний гражданин Азербайджана. Он бросил маршрутку возле автозаправочной станции на Московском проспекте и скрылся оттуда на собственном автомобиле. Правоохранители разыскали мужчину и доставили его в управление для выяснения всех обстоятельств происшествия.