Кому война, а кому - мать родная. Мошенники военного времени

08:31 06 апреля Киев, Украина

С начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину киберполицейские разоблачили 106 человек на совершении мошенничества в интернете. По указанным фактам возбуждены уголовные производства.

Об этом сообщает МВД Украины.



Наиболее распространенными схемами мошенничества в условиях военного положения являются:

псевдоблаготворительность,

предложения по аренде несуществующего жилья,

фейковые пассажирские перевозки,

продажа несуществующих товаров, в том числе и военной амуниции.