Кому война, а кому - мать родная. Мошенники военного времени

С начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину киберполицейские разоблачили 106 человек на совершении мошенничества в интернете. По указанным фактам возбуждены уголовные производства.
Об этом сообщает МВД Украины.
Наиболее распространенными схемами мошенничества в условиях военного положения являются:
Наиболее распространенными схемами мошенничества в условиях военного положения являются:
- псевдоблаготворительность,
- предложения по аренде несуществующего жилья,
- фейковые пассажирские перевозки,
- продажа несуществующих товаров, в том числе и военной амуниции.
Также правоохранители фиксируют случаи мошенничества под видом организации переправки через государственную границу мужчин призывного возраста, мошенничества под предлогом предоставления информации о безвестно исчезнувших гражданах.
В общей сложности правоохранители проверили 234 человека на причастность к противоправной деятельности, провели 25 обысков в домах и местах нахождения злоумышленников. Установлено 106 онлайн-мошенников.
По данным фактам возбуждены уголовные производства.
Киберполиция призывает граждан перечислять деньги только на счета официальных благотворительных фондов, счета, указанные на сайте НБУ, или через приложение "Действие". Гражданам следует, по возможности, отдавать предпочтение наложенным платежам за товары и услуги.
Также граждан Украины предостерегают от заказа документов, что позволят пересечь границу мужчинам в возрасте 18-60 лет. Кроме риска попасть на крючок мошенников, заказчикам фейковых документов грозит уголовная ответственность.
«Кроме этого не переходите по ссылкам, поступающим через смс-сообщения или мессенджеры, ведь существует вероятность стать жертвами фишинга. Используйте только официальное приложение «Действие» и официальные приложения банковских учреждений, которые позволяют получить выплаты на карты, имитированные ими. Не вводите персональные или банковские данные на сторонних ресурсах. Помните: если вас просят перечислить деньги на услуги нотариуса или оплатить комиссию для получения государственных выплат, вероятно вас пытается обмануть аферист», - призывает киберполиция.
Граждан, ставших жертвами мошенничества, просят сообщать об этом на электронный ящик Сервисной службы киберполиции: [email protected]
В общей сложности правоохранители проверили 234 человека на причастность к противоправной деятельности, провели 25 обысков в домах и местах нахождения злоумышленников. Установлено 106 онлайн-мошенников.
По данным фактам возбуждены уголовные производства.
Киберполиция призывает граждан перечислять деньги только на счета официальных благотворительных фондов, счета, указанные на сайте НБУ, или через приложение "Действие". Гражданам следует, по возможности, отдавать предпочтение наложенным платежам за товары и услуги.
Также граждан Украины предостерегают от заказа документов, что позволят пересечь границу мужчинам в возрасте 18-60 лет. Кроме риска попасть на крючок мошенников, заказчикам фейковых документов грозит уголовная ответственность.
«Кроме этого не переходите по ссылкам, поступающим через смс-сообщения или мессенджеры, ведь существует вероятность стать жертвами фишинга. Используйте только официальное приложение «Действие» и официальные приложения банковских учреждений, которые позволяют получить выплаты на карты, имитированные ими. Не вводите персональные или банковские данные на сторонних ресурсах. Помните: если вас просят перечислить деньги на услуги нотариуса или оплатить комиссию для получения государственных выплат, вероятно вас пытается обмануть аферист», - призывает киберполиция.
Граждан, ставших жертвами мошенничества, просят сообщать об этом на электронный ящик Сервисной службы киберполиции: [email protected]
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