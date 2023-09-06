Командир военной части в Днепропетровской области задержан за хищение имущества

Офис генерального прокурора сообщил 23 августа, что командир разведывательного взвода в Днепропетровской области задержан за хищение имущества.
Об этом 23 августа сообщил Офис генерального прокурора.
Следователи выяснили, что командир взвода похитил вверенное ему военное имущество, включая четыре комплекта портативных радиостанций специального назначения и два квадрокоптера общей стоимостью 500 тысяч гривен.
Затем он сдал военное имущество в ломбарды на территории Днепропетровской области, за что получил денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Об этом 23 августа сообщил Офис генерального прокурора.
Следователи выяснили, что командир взвода похитил вверенное ему военное имущество, включая четыре комплекта портативных радиостанций специального назначения и два квадрокоптера общей стоимостью 500 тысяч гривен.
Затем он сдал военное имущество в ломбарды на территории Днепропетровской области, за что получил денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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