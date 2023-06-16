Командир Росгвардии обвиняется в расстреле украинских пленных - СБУ

Служба безопасности Украины обвиняет командира Росгвардии в расстреле украинских пленных из-за отказа разговаривать на русском языке.
По информации, полученной от пресс-службы СБУ и ОГП, появились подозрения в отношении командира Константина Юдина, руководителя группы 376-го отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии.
В начале апреля 2023 года, Юдин посетил временно оккупированный Энергодар в Запорожской области, где располагался российский блокпост. На тот момент на блокпосту находились украинские военнопленные, которых оккупанты пытались вынудить принять участие в демонтаже фортификационных сооружений.
Вместо этого, Юдин приказал украинским защитникам страны выстроиться для допроса. Его особенно интересовали персональные данные и обстоятельства попадания пленных в состояние пленения.
По результатам следствия, один из пленных ответил на украинском языке. В ответ Юдин отвел мужчину к хозяйственной постройке на блокпосту и, угрожая оружием, заставил его повернуться к стене.
Затем Юдин выстрелил в ногу потерпевшего, причинив ему пулевое ранение коленного сустава.
Российский командир продолжал требовать, чтобы пленные отвечали только на русском языке, но украинец вновь отказался выполнять его враждебное указание.
В ответ Юдин совершил еще один выстрел неподалеку от головы пленного, но и это не побудило украинца говорить на русском языке.
После этого злоумышленник угрожал расстрелять пленных при условии услышать украинскую речь снова.
Следователи Службы безопасности Украины собрали достаточно доказательств и официально объявили Юдину о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.
По информации, полученной от пресс-службы СБУ и ОГП, появились подозрения в отношении командира Константина Юдина, руководителя группы 376-го отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии.
В начале апреля 2023 года, Юдин посетил временно оккупированный Энергодар в Запорожской области, где располагался российский блокпост. На тот момент на блокпосту находились украинские военнопленные, которых оккупанты пытались вынудить принять участие в демонтаже фортификационных сооружений.
Вместо этого, Юдин приказал украинским защитникам страны выстроиться для допроса. Его особенно интересовали персональные данные и обстоятельства попадания пленных в состояние пленения.
По результатам следствия, один из пленных ответил на украинском языке. В ответ Юдин отвел мужчину к хозяйственной постройке на блокпосту и, угрожая оружием, заставил его повернуться к стене.
Затем Юдин выстрелил в ногу потерпевшего, причинив ему пулевое ранение коленного сустава.
Российский командир продолжал требовать, чтобы пленные отвечали только на русском языке, но украинец вновь отказался выполнять его враждебное указание.
В ответ Юдин совершил еще один выстрел неподалеку от головы пленного, но и это не побудило украинца говорить на русском языке.
После этого злоумышленник угрожал расстрелять пленных при условии услышать украинскую речь снова.
Следователи Службы безопасности Украины собрали достаточно доказательств и официально объявили Юдину о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.
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