Коломыя: полиция задержала хулигана, который устроил стрельбу на автозаправке

13:18 04 Май Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали злоумышленника, который устроил стрельбу на АЗС и ранил двух человек.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции во вторник, 4 мая.



Сообщение о стрельбе на автозаправке в селе Черемхов Коломыйского района поступило в полицию накануне около 4:00 ночи.



Правоохранители на месте происшествия установили, что на территории заправки между двумя компаниями людей возник конфликт, в ходе которого злоумышленник совершил несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону оппонентов.



В результате 32-летний и 38-летний местные жители получили ранения и были госпитализированы, а правонарушитель с места происшествия уехал на машине.





Вскоре правоохранители разыскали и задержали нападавшего, который скрывался дома. Им оказался 33-летний житель Коломыи. Мужчину задержали. У него изъяли оружие, которое направили на экспертизу.

По данному факту начали уголовное производство по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины).