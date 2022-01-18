Коломыя: полиция задержала хулигана, который устроил стрельбу на автозаправке

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали злоумышленника, который устроил стрельбу на АЗС и ранил двух человек.
Об этом сообщает региональное управление Нацполиции во вторник, 4 мая.
Сообщение о стрельбе на автозаправке в селе Черемхов Коломыйского района поступило в полицию накануне около 4:00 ночи.
Правоохранители на месте происшествия установили, что на территории заправки между двумя компаниями людей возник конфликт, в ходе которого злоумышленник совершил несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону оппонентов.
В результате 32-летний и 38-летний местные жители получили ранения и были госпитализированы, а правонарушитель с места происшествия уехал на машине.
Сообщение о стрельбе на автозаправке в селе Черемхов Коломыйского района поступило в полицию накануне около 4:00 ночи.
Правоохранители на месте происшествия установили, что на территории заправки между двумя компаниями людей возник конфликт, в ходе которого злоумышленник совершил несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону оппонентов.
В результате 32-летний и 38-летний местные жители получили ранения и были госпитализированы, а правонарушитель с места происшествия уехал на машине.
Вскоре правоохранители разыскали и задержали нападавшего, который скрывался дома. Им оказался 33-летний житель Коломыи. Мужчину задержали. У него изъяли оружие, которое направили на экспертизу.
По данному факту начали уголовное производство по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины).
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии