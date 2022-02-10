Коломойский приватизировал землю под монументом Родина-Мать

10:33 10 Февраль Киев, Украина

В 2015 году с Фондом государственного имущества Украины заключает договор компания по поводу аренды одного из зданий на территории мемориального комплекса «Родина-Мать». В том здании был расположен музей, поэтому приватизация этого объекта шесть лет назад была невозможна ни при каких условиях.



Но в 2020 году та же фирма обращается в Хозяйственный суд Киева с требованием о признании ранее заключенного договора недействительным и новым прошением о приватизации территории под монументом Родина-Мать.



Суд очень быстро удовлетворил дело и уже в феврале 2021 года компания-истец получила все, на что рассчитывала.

Такой исход ситуации, вероятно, связан с тем, что судья Людмила Шкурдова — специальный судья Игоря Коломойского, которая не впервые выполняла его просьби на государственном уровне.