В городе Кременная Луганской области, группа коллаборантов, перешедших в услужение российским оккупантам, взлетела на воздух во время своего "совещания" в здании мэрии.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
По его словам, по странному стечению обстоятельств взрыв произошел в результате нарушения правил пожарной безопасности именно во время "совещания".
Город Кременная известен также тем, что еще в начале марта, там был обнаружен труп умершего не своей смертью коллаборанта, главы ОТГ – Владимира Струка.
Его печальная судьба ничему не научила других. А нужно было делать выводы.
Его печальная судьба ничему не научила других. А нужно было делать выводы.
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