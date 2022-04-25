Коллаборанты взорвались в мэрии временно оккупированной Кременной, когда собрались на "совещание"

20:56 25 апреля Киев, Украина

В городе Кременная Луганской области, группа коллаборантов, перешедших в услужение российским оккупантам, взлетела на воздух во время своего "совещания" в здании мэрии.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай

"…Когда в [мэрии] Кременной началось совещание силовиков и так называемого «народного „лнровского“ мэра», как они любят говорить, «прозвучал хлопок». После этого «хлопка» снесло полздания вместе со всем силовым блоком и коллаборантами, которые должны были «возглавлять» оккупированную территорию…", — рассказал он.

По его словам, по странному стечению обстоятельств взрыв произошел в результате нарушения правил пожарной безопасности именно во время "совещания".

"Не соблюдали технику безопасности, газ такая штука. Назначенные орками на должности предатели также находились в помещении. Короче: проводить совещания больше некому. Даже в пакеты нечего положить.”, – отметил Гайдай.

Город Кременная известен также тем, что еще в начале марта, там был обнаружен труп умершего не своей смертью коллаборанта, главы ОТГ – Владимира Струка.



Его печальная судьба ничему не научила других. А нужно было делать выводы.