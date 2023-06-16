Коллаборанты пытаются вывезти культурные ценности из музея в Запорожской области

09:32 23 мая Киев, Украина

Центр национального сопротивления информирует о поручении коллаборантам из Запорожской области вывезти в россию культурные ценности из местного художественного музея им. Исаака Бродского.



Организация отмечает, что россияне разворовывают музей, а коллаборанты, назначенные оккупационной администрацией в качестве "руководителей" музея, недавно посетили оккупированный Крым, предположительно для "обмена опытом".



Однако, по информации ЦНС, на самом деле визит в Крым был связан с получением инструкций по организации незаконного вывоза культурных ценностей.



Самыми ценными экспонатами, по поручению, являются картины известных художников, включая Айвазовского и Бенуа.