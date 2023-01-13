Коллаборанты из Сватово и Кременной убегают в другие населенные пункты области

"Коллаборационисты из Сватово и Кременной уже убегают в другие населенные пункты области. Белогоровка полностью под нашим контролем. Вражеские атаки там ежедневно отбиваются. На направление Сватово-Кременная россияне продолжают перебрасывать больше солдат. Дома в селах, которые орки занимали вдоль линии фронта, уже почти пустые, всех отправляют воевать. Рашисты "проседают" на этом направлении и зарываются в "норы". ВСУ продвигаются",- написал Гайдай.