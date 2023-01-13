Коллаборанты из Сватово и Кременной убегают в другие населенные пункты области
10:20 13 января Киев, Украина
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что из оккупированной Кременной и Сватово
коллаборанты бегут в другие населенные пункты.
Об этом сообщил Гайдай в Facebook.
"Коллаборационисты из Сватово и Кременной уже убегают в другие населенные пункты области. Белогоровка полностью под нашим контролем. Вражеские атаки там ежедневно отбиваются. На направление Сватово-Кременная россияне продолжают перебрасывать больше солдат. Дома в селах, которые орки занимали вдоль линии фронта, уже почти пустые, всех отправляют воевать. Рашисты "проседают" на этом направлении и зарываются в "норы". ВСУ продвигаются",- написал Гайдай.
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