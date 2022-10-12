Коллаборанта в ПГТ на Херсонщине "подорвали"

18:45 12 октября Киев, Украина

На "замглаву" оккупационной "администрации" поселка городского типа Белозерка Херсонщины Андрея Кошелева совершили покушение. Однако коллаборационист выжил.



Об этом заявило российское провластное информагентство в среду, 12 октября.



Местные предатели заявили СМИ, что это был "подрыв".



В настоящее время медики оценивают состояние здоровья Кошелева как стабильное. Его жизни пока что ничего не угрожает.



Отметим, что глава Мелитополя Иван Федоров ранее сообщил об очередном взрыве в городе и добавил: Силы сопротивления "не дают оккупантам спокойно спать".