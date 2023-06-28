Количество убитых россиянами людей в Краматорске увеличилось: 10 человек, включая детей

14:52 28 июня Киев, Украина





Информацию об этом днем опубликовала пресс-служба Национальной полиции. Количество жертв, погибших в Краматорске вечером 27 июня от российской атаки, увеличилось до 10 человек, включая 3 детей, а число раненых составило 61 человека.Информацию об этом днем опубликовала пресс-служба Национальной полиции.

"В результате атаки со стороны россии в Краматорске погибло 10 человек, а 61 человек получил ранения. Сотрудники полиции продолжают работу на месте обстрела. По последним данным на 11:30, мы знаем о трех погибших детях и одном раненом ребенке", - говорится в сообщении.



Среди жертв насилия находятся 17-летняя девушка и две 14-летние сестры. Восьмимесячный младенец получил ранение, но его жизни ничего не угрожает.



На месте происшествия работают взрывотехники, следователи, криминалисты, оперативники, медицинский персонал и патрульные сотрудники, которые осуществляют необходимые меры по установлению обстоятельств этой трагедии.