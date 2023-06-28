Количество убитых россиянами людей в Краматорске увеличилось: 10 человек, включая детей

Количество жертв, погибших в Краматорске вечером 27 июня от российской атаки, увеличилось до 10 человек, включая 3 детей, а число раненых составило 61 человека.
Информацию об этом днем опубликовала пресс-служба Национальной полиции.
Информацию об этом днем опубликовала пресс-служба Национальной полиции.
Среди жертв насилия находятся 17-летняя девушка и две 14-летние сестры. Восьмимесячный младенец получил ранение, но его жизни ничего не угрожает.
На месте происшествия работают взрывотехники, следователи, криминалисты, оперативники, медицинский персонал и патрульные сотрудники, которые осуществляют необходимые меры по установлению обстоятельств этой трагедии.
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