Количество погибших в Мариуполе от рук рашистов превысило 20 тысяч

Количество мариупольцев, погибших от рук оккупантов, составляет более 22 тысяч, но мэр Мариуполя считает, что настоящее число жертв может быть намного больше.
Об этом городской голова сообщил во время брифинга в среду, 22 июня.
Мэр и его советник не раз сообщали, что точное количество погибших жителей Мариуполя вряд ли будет когда-либо известно,так как оккупанты всеми способами пытаются скрыть свои военные преступления.
В частности оккупанты в Мариуполе сносят дома, не извлекая из-под завалов тела погибших.
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