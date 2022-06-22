Количество погибших в Мариуполе от рук рашистов превысило 20 тысяч

13:09 22 июня Киев, Украина

Количество мариупольцев, погибших от рук оккупантов, составляет более 22 тысяч, но мэр Мариуполя считает, что настоящее число жертв может быть намного больше.

Об этом городской голова сообщил во время брифинга в среду, 22 июня.

"Наша осторожная цифра, пока мы еще могли считать, это 22 тысячи мирного населения, которых убили оккупационные войска. Это в разы больше, чем сделала фашистская Германия за два года оккупации", - отметил Бойченко.



Мэр и его советник не раз сообщали, что точное количество погибших жителей Мариуполя вряд ли будет когда-либо известно,так как оккупанты всеми способами пытаются скрыть свои военные преступления.



В частности оккупанты в Мариуполе сносят дома, не извлекая из-под завалов тела погибших.