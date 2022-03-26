Количество обстрелов со стороны российских оккупантов резко выросло, - штаб ООС

Российские наемники резко увеличили количество обстрелов в направлении украинских позиций, за минувшие сутки зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня и 6 нарушений на 7 утра текущего дня.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Вблизи Авдеевки боевики восемь раз обстреливали украинских военных из 122 мм артиллерии, 120 мм и 82 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку Павлополя зафиксировали обстрелы из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Зайцево оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы, возле Опытного — подствольные гранатометы и стрелковое оружие, а неподалеку Талаковки и Водяного — 120 мм минометы.
Дважды вблизи Широкино украинские позиции попали под огонь из 120 мм и 82 мм минометов и автоматических станковых гранатометов.
Неподалеку Победы террористы стреляли из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Трижды возле Старогнатовки позиции украинских военных были обстреляны из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 120 мм и 82 мм калибров.
Возле Светлодарска боевики дважды обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Новотошковского оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а в направлении Новоалександровки — из крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Золотого-4 террористы применяли беспилотник для сброса выстрелов ВОГ-17.
Также оккупанты совершили обстрел объектов гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевка из артиллерии калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометов.
На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10.
В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения. Его доставили в лечебное учреждение. Состояние раненого — средней тяжести.
С начала текущих суток боевики шесть раз обстреливали позиции украинских военных.
Вблизи Золотого-4 открыли огонь из 82 мм минометов, неподалеку Гнутово — дважды из 120 мм минометов, в районе Авдеевки — трижды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120 мм калибра и станковых противотанковых гранатометов.
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