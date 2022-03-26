Количество обстрелов со стороны российских оккупантов резко выросло, - штаб ООС

09:41 02 июля Киев, Украина

Российские наемники резко увеличили количество обстрелов в направлении украинских позиций, за минувшие сутки зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня и 6 нарушений на 7 утра текущего дня.



Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Вблизи Авдеевки боевики восемь раз обстреливали украинских военных из 122 мм артиллерии, 120 мм и 82 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.