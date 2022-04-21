Кокаин в желудке: правоохранители ликвидировали канал международного наркотрафика

07:29 22 июля Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал поставки наркотиков, организованный международной преступной группировкой.

Об этом сообщили в Киевской таможне.

Злоумышленники из Латинской Америки пытались организовать канал наркотрафика через «Борисполь» . В целом правоохранители нашли 2 кг кокаина. Один из злоумышленников вез наркотики в личных вещах. Другой пытался перевезти более 1 кг кокаина через государственную границу в желудочно-кишечном тракте.

Иностранцев задержали и сообщили им о подозрении в рамках уголовного производства по ст. 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.