Кокаин в желудке: правоохранители ликвидировали канал международного наркотрафика

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал поставки наркотиков, организованный международной преступной группировкой.
Об этом сообщили в Киевской таможне.
Злоумышленники из Латинской Америки пытались организовать канал наркотрафика через «Борисполь». В целом правоохранители нашли 2 кг кокаина. Один из злоумышленников вез наркотики в личных вещах. Другой пытался перевезти более 1 кг кокаина через государственную границу в желудочно-кишечном тракте.
Иностранцев задержали и сообщили им о подозрении в рамках уголовного производства по ст. 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.
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