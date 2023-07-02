Кокаин в конфетах: в аэропорту Борисполь задержали наркокурьера 

Иностранец пытался вывезти из Украины в Ирландию полкилограмма кокаина, который был спрятан в коробке с конфетами.
Об этом сообщает киевская таможня в пятницу, 8 октября.
Обнаруженное вещество оказалось кокаином, а вес пакета составил полкилограмма. Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил и изъяли кокаин.
Как отмечает на таможне, стоимость изъятого на "черном" рынке составляет больше 2 миллионов гривен.
Как отмечает на таможне, стоимость изъятого на "черном" рынке составляет больше 2 миллионов гривен.
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