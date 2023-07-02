Кокаин в конфетах: в аэропорту Борисполь задержали наркокурьера 

19:12 08 октября Киев, Украина

Иностранец пытался вывезти из Украины в Ирландию полкилограмма кокаина , который был спрятан в коробке с конфетами.

Об этом сообщает киевская таможня в пятницу, 8 октября.

"Руководствуясь оперативной информацией, таможенники провели досмотр багажа и личных вещей одного из авиапассажиров рейса Киев-Дублин. Тайник с опасным веществом таможенники группы портового контроля обнаружили в дорожном чемодане пассажира среди личных вещей. Прозрачный пакет с прессованным веществом белого цвета находился в небольшой круглой подарочной коробке под разноцветными желейными конфетами популярного украинского бренда", - сказано в сообщении.

Обнаруженное вещество оказалось кокаином, а вес пакета составил полкилограмма. Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил и изъяли кокаин.



Как отмечает на таможне, стоимость изъятого на "черном" рынке составляет больше 2 миллионов гривен.