Кличко: на Подольский мост совершен бандитский налет

19:11 07 Август Киев, Украина

Злоумышленники, со строительной площадки Подольского моста, вывезли двенадцать новых тросов (вант). Виталий Кличко расценил случившееся, как саботаж.

Об этом градоначальник сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 7 августа.

"Друзья! Киевляне! Хочу сообщить, что я обратился в правоохранительные органы, в частности в полицию, относительно бандитских действий, которые произошли вчера на Подольско-Воскресенском мосту. Молодые люди спортивного телосложения, в составе примерно 15 человек, одетые в спецодежду дорожников, оттеснили и заблокировали сотрудников охраны мостового перехода, загнали на мост два грузовика и автокран, погрузили и вывезли со строительной площадки 12 новых вант, которые город получил от немецкого производителя", - написал Кличко, объяснив, что это тросы, которые должны держать конструкцию моста.

Мэр отметил, что заказчиком строительства объекта является КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

"Представители заказчика срочно обратились в Национальную полицию о совершении преступления и предоставили информацию с камер видеонаблюдения с четким изображением автотранспорта злоумышленников", - добавил Кличко.

Пострадавшие охранники также дали показания правоохранителям.



Как рассказал мэр, через несколько часов после инцидента заказчик строительства получил письмо от одного из субподрядчиков о желании забрать ванты с объекта.

"Хочу отметить, что город сегодня делает все, чтобы достроить Подольско-Воскресенский мостовой переход и открыть в конце года автосообщение. За все ванты город рассчитался. И я расцениваю подобные действия подрядчиков и субподрядчиков как наглый саботаж и умышленное затягивание сроков строительства. Убежден, правоохранительные органы должны разобраться с подобными действиями!" - написал он.

Кличко также подчеркнул, что сделает все, чтобы достроить Подольско-Воскресенский мост.

"Сначала мы откроем движение автомобилей по мосту, а следующим этапом станет строительство метро на Троещину", - подытожил градоначальник

По данному факту открыто уголовное производство. Ведется следствие.