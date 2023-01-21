Кладбищенский вандализм в Одесской области: разрушено почти 100 могил

11:13 21 января Киев, Украина

В Одесской области, в селе Нерушай, 20-летний местный житель разбил 92 надгробия на местном кладбище. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области

О том, что кто-то повредил надгробия правоохранителям сообщил работник кладбища.

В ходе следствия полицейские установили, кто это сделал.

"Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения в течение нескольких дней ходил на кладбище и крушил могильные плиты. Всего он повредил 92 надгробия. При этом, он не имел никаких неприязненных отношений с семьями умерших", - рассказали в полиции.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 297 (Надругательство над могилами) и ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилами, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Сарненском районе у села Кураш неизвестные ночью на местном кладбище разбили надгробия.

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