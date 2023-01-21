Кладбищенский вандализм в Одесской области: разрушено почти 100 могил

В Одесской области, в селе Нерушай, 20-летний местный житель разбил 92 надгробия на местном кладбище. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области
О том, что кто-то повредил надгробия правоохранителям сообщил работник кладбища.
В ходе следствия полицейские установили, кто это сделал.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 297 (Надругательство над могилами) и ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилами, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Сарненском районе у села Кураш неизвестные ночью на местном кладбище разбили надгробия.
Ранее в Канаде осквернили памятник главному командиру УПА. Памятник Роману Шухевичу расположен на территории комплекса Украинское молодежное единство. Вандалы закрасили монумент красной краской, а также оставили надписи, которые обвиняют Шухевича в нацизме.
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