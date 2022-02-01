Кировоградская область: дикая лиса укусила женщину

Лиса, укусившая женщину в Новомиргородском районе Кировоградской области, оказалась больной бешенством.
Об этом сообщили в пресс-службе Новомиргородской РГА.
После этого труп доставили в Новомиргородскую РДБВМ для дальнейшей отправки на исследование бешенством.
Исследованием в Кировоградской региональной лаборатории ветеринарной медицины подтвердили подозрение на заболевание лисы бешенством.
Потерпевшей предоставляют антирабическую помощью, на дворе провели вынужденную дезинфекцию. Проводятся мероприятия по вакцинации домашних собак и кошек против бешенства в пгт Капитановка.
Решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Новомиргородской РГА установили карантин по бешенству на территории Капитановского поселкового совета. В угрожающую зону вошли Оситняжский, Туриянский сельские советы и Уосиповская ОТО.
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