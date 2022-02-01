Кировоградская область: дикая лиса укусила женщину

14:43 15 Сентябрь Киев, Украина

Лиса, укусившая женщину в Новомиргородском районе Кировоградской области, оказалась больной бешенством.

Об этом сообщили в пресс-службе Новомиргородской РГА.

"В Новомиргородскую районную больницу ветеринарной медицины поступил звонок от жителя пгт Капитановка, которая сообщила о трупе лисы. В ходе обследования она сообщила, услышала лай собаки, вышла из дома и подошла к забору. Взялась за забор и хотела посмотреть, что там. В этот момент почувствовала, что ее что-то укусило за руку. Увидела лису, которая перескочила через забор во двор. Услышав крик жены, мужчина выбежал и увидел лису, взял вилы и заколол ее", - сообщили в пресс-службе.

После этого труп доставили в Новомиргородскую РДБВМ для дальнейшей отправки на исследование бешенством.



Исследованием в Кировоградской региональной лаборатории ветеринарной медицины подтвердили подозрение на заболевание лисы бешенством.



Потерпевшей предоставляют антирабическую помощью, на дворе провели вынужденную дезинфекцию. Проводятся мероприятия по вакцинации домашних собак и кошек против бешенства в пгт Капитановка.



Решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Новомиргородской РГА установили карантин по бешенству на территории Капитановского поселкового совета. В угрожающую зону вошли Оситняжский, Туриянский сельские советы и Уосиповская ОТО.