Кировоградская область: на шахте "Смолинская" погиб рабочий

Во время проведения ремонтных работ на шахте госпредприятия "Смолинская", от удара ковшом погиб рабочий, еще одни получил травмы.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в пятницу, 6 ноября.
Отмечается, что спасатели подняли на поверхность травмированного, а также тело погибшего. Для этого от ГСЧС привлекали 12 спасателей личного состава и 2 единицы техники.
В настоящее время шахта работает в штатном режиме.
В настоящее время шахта работает в штатном режиме.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии