Кировоградская область: на шахте "Смолинская" погиб рабочий

11:42 06 ноября Киев, Украина

Во время проведения ремонтных работ на шахте госпредприятия "Смолинская", от удара ковшом погиб рабочий, еще одни получил травмы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в пятницу, 6 ноября.

"В поселке городского типа Смолино Кировоградской области на шахте во время проведения ремонтных работ, на горизонте 640 м, в результате удара ковша погиб человек, еще 1 человек пострадал", - говорится в сообщении.