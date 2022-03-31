Кировоградская область: на шахте "Смолинская" погиб рабочий

11:42 06 ноября Киев, Украина

Во время проведения ремонтных работ на шахте госпредприятия "Смолинская", от удара ковшом погиб рабочий, еще одни получил травмы. 
 
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в пятницу, 6 ноября.
"В поселке городского типа Смолино Кировоградской области на шахте  во время проведения ремонтных работ, на горизонте 640 м, в результате удара ковша погиб человек, еще 1 человек пострадал", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели подняли на поверхность травмированного, а также тело погибшего. Для этого от ГСЧС привлекали 12 спасателей личного состава и 2 единицы техники.

В настоящее время шахта работает в штатном режиме.