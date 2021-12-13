Кировоградщина: работница колонии застрелилась из автомата

19:26 24 Июль Киев, Украина

В Петровской исправительной колонии произошло ЧП, отработав смену, сотрудница исправительного учреждения, застрелилась из автомата.

Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили местные правоохранительные органы.



Женщина 1993 года рождения застрелилась из автомата на вышке наблюдения. Работница заступила на смену 23 июля в 8 утра. За два часа до конца смены, в шесть утра 24 июля, она покончила с собой. В прокуратуре области информацию подтвердили.