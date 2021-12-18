Кирилловка "ушла под воду"

Запорожский курорт не первый год страдает от стихии, не стал исключение и летний сезон 2020. После сильного ливня 26 июля, вода стремительно затопила улицы.
Улицы поселка за считаные минуты превратились в реки, людям пришлось передвигаться по колено в воде.
Продавцы на рынке не успели спрятать свой товар, а автомобили практически "плавали по воде".
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Более того, сильный ливень подтопил даже базы отдыха, а Азовское море продолжает штормить и в понедельник.
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