Кирилловка "ушла под воду"

14:45 27 Июль Киев, Украина

Запорожский курорт не первый год страдает от стихии, не стал исключение и летний сезон 2020. После сильного ливня 26 июля, вода стремительно затопила улицы. 

Улицы поселка за считаные минуты превратились в реки, людям пришлось передвигаться по колено в воде.

Продавцы на рынке не успели спрятать свой товар, а автомобили практически "плавали по воде".

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Более того, сильный ливень подтопил даже базы отдыха, а Азовское море продолжает штормить и в понедельник.