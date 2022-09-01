Кинбурнская коса пылает уже пятый месяц после оккупации рф

17:17 12 августа Киев, Украина

Кинбурнская коса пылает уже пятый месяц - с тех пор, как территорию оккупировали росийские военные, сообщает Наше місто.





До войны туристы попадали на остров на судах из Николаева и Очакова - перевозку оплачивала известная фирма Нибулон, которая построила там причал. Территория оказалась в оккупации и блокаде с первых месяцев войны. Из-за пожаров , которые продолжаются с середины апреля, под угрозой уничтожения растительный мир косы (465 видов) - самое большое в Европе поле диких краснокнижных орхидей, которое достигает 60 гектаров, леса, также розовые озера, животные (4700 видов, из которых 132 вида – краснокнижные), около 240 видов птиц.До войны туристы попадали на остров на судах из Николаева и Очакова - перевозку оплачивала известная фирма Нибулон, которая построила там причал.

Всего на полуострове было более 20 километров пляжных зон, часть которых в районе причала были упорядочены. Там были построены кафе, навесы, душ и туалет, аттракционы. Сейчас вся эта инфраструктура разрушена.

В селе Покровка в центральной части полуострова любили проводить время художники и музиканты, байкеры и джиперы, любители отдыха в палатках.



Всего в нескольких селах на косе проживало примерно 800 жителей. Сейчас жители сел Геройское, Васильевка, Покровка и Покровские хутора оказались отрезанными от большой земли".

Сейчас там ежедневно одновременно возникают несколько очагов возгорания. Полностью выгорел лес вокруг трех сел Покровки, Васильевки и Покровских хуторов.



К началу августа сгорели 1600 гектаров соснового леса, говорят местные лесники. Пока что удалось защитить от огня основные лесные памятники Кинбурна - Гиродотив лес, Волыжин лес и Дуб Пушкина.



После масштабных пожаров в Покровке все покрыто пеплом, даже вода в море вдоль побережья. Плавают обломки сгоревшей коры. В воздухе - дым и запах горелого, от него нигде не спрятаться.

Уехать или приехать по суше невозможно - единственная дорога со стороны Херсона перекрыта оккупантами. Добраться до "материка" можно только моторными лодками, потому что движение паромов и катеров по Днепрообужскому лиману запрещено. Впрочем, жители сетуют: моторная лодка имеет мало места и расходует много топлива, поэтому привозят таким транспортом только самое необходимое: лекарства, крупы, муку, топливо и запчасти для пожарных машин.



Кроме того, на Кинбурнской косе слабо работает украинская мобильная связь и Интернет. Ближайшие вышки находятся по другую сторону лимана - в Очакове.