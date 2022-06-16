Киевский предприниматель пытался продать гуманитарные внедорожники, предназначенные для ВСУ

Сотрудники правоохранительных органов, задержали киевского предпринимателя, который пытался продать автомобили, предназначенные для нужд ВСУ.
Cогласно материалам следствия, владелец СТО, располагая двумя автомобилями польской регистрации, которые в соответствии с Декларацией о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, были ввезены в Украину с целью дальнейшей передачи для нужд одной из воинских частей, организовал их продажу.
В настоящее время решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Согласно ч. 3 ст. 201−2 Уголовного кодекса Украины, подозреваемому грозит от пяти до семи лет лишения свободы.
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