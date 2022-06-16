Киевский предприниматель пытался продать гуманитарные внедорожники, предназначенные для ВСУ

13:02 16 июня Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов, задержали киевского предпринимателя, который пытался продать автомобили, предназначенные для нужд ВСУ.

"Автомобили были ввезены в страну в качестве гуманитарной помощи и предназначались для одной из воинских частей, однако вместо передачи машин на нужды украинской армии, мошенник попытался их продать", - говорится в сообщении.

Cогласно материалам следствия, владелец СТО, располагая двумя автомобилями польской регистрации, которые в соответствии с Декларацией о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, были ввезены в Украину с целью дальнейшей передачи для нужд одной из воинских частей, организовал их продажу.

"2 июня после осмотра транспортных средств покупателем мужчина получил задаток в размере 400 долл. США. В дальнейшем после проведения ремонта автомобилей и получения второй части средств (6 100 долл. США) мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины", – говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Согласно ч. 3 ст. 201−2 Уголовного кодекса Украины, подозреваемому грозит от пяти до семи лет лишения свободы.