Киевский автохам избил велосипедиста

16:09 28 Июль Киев, Украина

В Киеве произошел инцидент между водителем автомобиля и велосипедистом, последний сделал замечание за неправильно припаркованное авто, по всей видимости, водителя это возмутило и он решил проучить "умника" кулаками. 
 
Видео инцидента, произошедшего на улице Анны Ахматовой, опубликовали в Facebook участники сообщества "Останови лося" в понедельник, 27 июля.
Отмечается, что водитель припарковался с нарушением правил дорожного движения и во время проезда велосипедиста открыл дверцу автомобиля. Велосипедист едва не врезался в машину и сделал замечание автомобилисту, после чего водитель его догнал, стащил с велосипеда и избил.
"Заявление написано, побои сняты! Дело за малым, не дать это замять на стадии досудебного расследования", - говорится в сообщении.