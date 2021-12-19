Киевский автохам избил велосипедиста

В Киеве произошел инцидент между водителем автомобиля и велосипедистом, последний сделал замечание за неправильно припаркованное авто, по всей видимости, водителя это возмутило и он решил проучить "умника" кулаками.
Видео инцидента, произошедшего на улице Анны Ахматовой, опубликовали в Facebook участники сообщества "Останови лося" в понедельник, 27 июля.
Отмечается, что водитель припарковался с нарушением правил дорожного движения и во время проезда велосипедиста открыл дверцу автомобиля. Велосипедист едва не врезался в машину и сделал замечание автомобилисту, после чего водитель его догнал, стащил с велосипеда и избил.
Отмечается, что водитель припарковался с нарушением правил дорожного движения и во время проезда велосипедиста открыл дверцу автомобиля. Велосипедист едва не врезался в машину и сделал замечание автомобилисту, после чего водитель его догнал, стащил с велосипеда и избил.
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