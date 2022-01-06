Киевские таможенники изъяли перископ для бронетранспортера

12:02 06 Январь Киев, Украина

Киевские таможенники предотвратили незаконную пересылку в международной почтовой отправке, которая направлялась из Мариуполя в американский штат Вашингтон, товара военного назначения – перископического прицела «ПП-61АМ» в БТР.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни.



Согласно документам, за границу направлялась трубчатая подзорная труба перископа. Однако во время таможенного контроля отправления таможенники предположили, что перископ может иметь военное назначение, и доставили его на экспертизу.



Как установили эксперты, обнаруженный предмет – это перископический прицел «ПП-61АМ» к спаренным пулеметам КПВТ (14,5-мм крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый) и ПКТ (7,62-мм пулемет Калашникова танковый), устанавливаемые в бронетранспортеры.



Этот прибор имеет признаки оптических прицелов к огнестрельному оружию, то есть товаров военного назначения. А для международной передачи таких товаров следует быть субъектом осуществления международных передач товаров и иметь соответствующее разрешение или заключение Госэкспортконтроля.



Такого разрешения таможенникам предоставлено не было.



Киевской таможней составлен протокол по статьям 472, 473 Таможенного кодекса Украины.