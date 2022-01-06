Киевские таможенники изъяли перископ для бронетранспортера

Киевские таможенники предотвратили незаконную пересылку в международной почтовой отправке, которая направлялась из Мариуполя в американский штат Вашингтон, товара военного назначения – перископического прицела «ПП-61АМ» в БТР.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни.
Согласно документам, за границу направлялась трубчатая подзорная труба перископа. Однако во время таможенного контроля отправления таможенники предположили, что перископ может иметь военное назначение, и доставили его на экспертизу.
Как установили эксперты, обнаруженный предмет – это перископический прицел «ПП-61АМ» к спаренным пулеметам КПВТ (14,5-мм крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый) и ПКТ (7,62-мм пулемет Калашникова танковый), устанавливаемые в бронетранспортеры.
Этот прибор имеет признаки оптических прицелов к огнестрельному оружию, то есть товаров военного назначения. А для международной передачи таких товаров следует быть субъектом осуществления международных передач товаров и иметь соответствующее разрешение или заключение Госэкспортконтроля.
Такого разрешения таможенникам предоставлено не было.
Киевской таможней составлен протокол по статьям 472, 473 Таможенного кодекса Украины.
Согласно документам, за границу направлялась трубчатая подзорная труба перископа. Однако во время таможенного контроля отправления таможенники предположили, что перископ может иметь военное назначение, и доставили его на экспертизу.
Как установили эксперты, обнаруженный предмет – это перископический прицел «ПП-61АМ» к спаренным пулеметам КПВТ (14,5-мм крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый) и ПКТ (7,62-мм пулемет Калашникова танковый), устанавливаемые в бронетранспортеры.
Этот прибор имеет признаки оптических прицелов к огнестрельному оружию, то есть товаров военного назначения. А для международной передачи таких товаров следует быть субъектом осуществления международных передач товаров и иметь соответствующее разрешение или заключение Госэкспортконтроля.
Такого разрешения таможенникам предоставлено не было.
Киевской таможней составлен протокол по статьям 472, 473 Таможенного кодекса Украины.
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