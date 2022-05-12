Киевские аэропорты из-за гололеда вынуждены отменять рейсы

07:07 11 декабря Киев, Украина

По причине дождя в минусовую погоду, который обрушился накануне на Киев и область, аэропорты Борисполь и Жуляны испытывают определенные трудности с посадкой самолетов.



В Борисполе, по состоянию на 20:30 не смогли сесть рейсы Белавиа – BRU845, LOT – LOT7KU, Windrose – WRC 114, WRC 104, WRC 164, WRC124.



Решения воспользоваться резервным аэропортом и изменить запланированный маршрут принимает исключительно командир судна, сообщили в аэропорту. Сейчас "Борисполь" работает. Осуществляется обработка перрона, рулежных дорожек и взлетно-посадочной полосы.



В аэропорту "Киев" (Жуляны) сообщили, что сцепление со взлетно-посадочной полосой не позволяет самолетам ни садиться, ни взлетать. Один рейс вернулся в Вильнюс, рейс из Киева в Дортмунд отменили.



В Киеве и области выпал дождь, при минусовой температуре (до 2-3 градусов мороза), в результате чего дорожные покрытия обледенели. С 16:00 в Киевской и Житомирской областях было введено временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов.