18:56 10 января Киев, Украина





1. В багаже в аэропорту «Борисполь» нашли четыре взрослых сокола-балабана, занесенных в Красную книгу, которых хотели вывезти в Катар. Киевская таможня назвала топ-10 самых «резонансных» нарушений в 2022 году. Туда вошли нарушения , обнаруженные до и после начала полномасштабной войны.1. В багаже в аэропорту «Борисполь» нашли четыре взрослых сокола-балабана, занесенных в Красную книгу, которых хотели вывезти в Катар.

После реабилитации птиц выпустили в природную среду.

2. Украинка, возвращавшаяся из Мексики, пыталась ввезти 66 бутылок элитного алкоголя: 53 бутылки текилы, 6 – мескаля и 7 – вина. Стоимость

алкоголя составила около миллиона гривен по ценам украинского рынка.

3. В Ростовскую область из Харьковщины пытались вывезти запчасти к огнестрельному оружию, предназначенные для винтовок Мосина и

карабинов Симонова.

4. Киевские предприниматели ради наживы пытались ввезти около 400 бронежилетов с баллистическими пластинами IV класса защиты стоимостью более трех миллионов гривен. Документы для таможенного оформления были подделаны. Изъятые бронежилеты передали в одну из воинских

частей ВСУ.

5. Из Ровно в Кувейт пытались отправить 15-сантиметровый драгоценный камень в одной из посылок. Его стоимость составляла около 37 тысяч

гривен.

6. Под видом вещества для изготовления косметики из Китая в Украину пытались ввезти 200 килограмм сильнодействующего лекарственного средства, димедрола. Дальше димедрол планировали превратить в синтетический наркотик.



7. Из Стамбула в Чернигов хотели ввезти российские фумигаторы (средства борьбы с вредителями) под видом турецких.



8. Из Словакии в Киев пытались ввезти 300 нарезных карабинов как части охотничьего оружия.



9. Через фиктивного контрагента пытались ввезти 20 тысяч электронных сигарет на запорожское предприятие. Их стоимость составляла более двух

миллионов гривен.

10. Обнаружили сразу восемнадцать попыток незаконной пересылки старинных монет, признавших исторической ценностью. Два жителя Хмельницкого пытались провезти их в США, Канаду и Чили в почтовых отправлениях. В общей сложности пытались вывезти 71 монету, старейшей из которых две тысячи лет.