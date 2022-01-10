Киевская полиция ищет мужчину, совершившего нападение на водителя

08:09 10 Январь Киев, Украина

В воскресенье, 9 января, по улице Клавдиевской в Святошинском районе Киева прохожий ударил ножом водителя автомобиля.
 
Об этом сообщает «Киев оперативный» .

Сообщение о ножевом ранении поступило в полицию около 20:45.

По прибытию правоохранители установили, что неизвестный подбежал к мужчине, который только что припарковал свой автомобиль, ударил ножом в спину, бросил нож и скрылся.

Нападение произошло вблизи гаражей.

Свидетель произошедшего рассказал, что никакого конфликта между этими мужчинами не было. Сам потерпевший эту информацию подтверждает и вообще не понимает, почему так произошло.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь, а патрульные ищут неизвестного агрессора.