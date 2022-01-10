Киевская полиция ищет мужчину, совершившего нападение на водителя

В воскресенье, 9 января, по улице Клавдиевской в Святошинском районе Киева прохожий ударил ножом водителя автомобиля.
Об этом сообщает «Киев оперативный» .
Сообщение о ножевом ранении поступило в полицию около 20:45.
По прибытию правоохранители установили, что неизвестный подбежал к мужчине, который только что припарковал свой автомобиль, ударил ножом в спину, бросил нож и скрылся.
Нападение произошло вблизи гаражей.
Сообщение о ножевом ранении поступило в полицию около 20:45.
По прибытию правоохранители установили, что неизвестный подбежал к мужчине, который только что припарковал свой автомобиль, ударил ножом в спину, бросил нож и скрылся.
Нападение произошло вблизи гаражей.
Свидетель произошедшего рассказал, что никакого конфликта между этими мужчинами не было. Сам потерпевший эту информацию подтверждает и вообще не понимает, почему так произошло.
Пострадавшему была оказана медицинская помощь, а патрульные ищут неизвестного агрессора.
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