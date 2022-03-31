Киевская область: мужчина убил знакомую ради наживы

11:13 06 ноября Киев, Украина

В лесу в Сквирском районе, был найдет труп молодой женщины, по заключению экспертов смерть наступила в результате удушения около 1,5-2 недель назад.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Киевской области.



Полицейские сразу начали ряд необходимых мер, направленных на установление и задержание лиц, причастных к преступлению. Уже через несколько часов полицейские установили личность потерпевшей женщины. Ею оказалась 36-летняя одесситка.

Также полицейские установили родных жертвы, которые указали, что женщина две недели назад продала квартиру в городе Одесса и потом с ней пропала связь.

В дальнейшем полицейские оперативным путем установили круг знакомых, с которыми женщина общалась в последние дни своей жизни. Как выяснилось, женщина в наследство получила квартиру в городе Одесса. Знакомый мужчина уговорил ее продать квартиру. А потом, из преступных соображений, он назначил потерпевшей встречу в столице, чтобы забрать у нее вырученные от продажи квартиры деньги.

В Киев он приехал на автомобиле и в компании общих друзей они вместе приехали в Сквирский район, где мужчина напал на нее и задушил. Затем бездыханное тело спрятал в лесу. Чтобы уничтожить любые доказательства, мужчина в дальнейшем даже сжег свой автомобиль.

Во время обыска по месту его проживания полицейские в качестве вещественных доказательств изъяли три автомобиля и мобильные телефоны, которые были приобретены за присвоенные деньги.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.



Суд избрал задержанному меру пресечения - содержание под стражей.



У погибшей женщины остались сиротами двое малолетних детей.