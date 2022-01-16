Киевщина: выпили, поссорились, расстрелял из автомата

10:21 16 Январь Киев, Украина

Возможно ли заставить украинцев пить спиртное обдуманно? Вы скажете, что это не реально. А как же таким людям разрешить иметь огнестрельное оружие? Это будут «ходячие бомбы», угрожающие взорваться в самый неожиданный момент.

В Белой Церкви в праздничную ночь на 7 января произошло что-то подобное. Подвыпивший мужчина расстрелял своего знакомого из автомата и пустился в бега. Израненного мужчину обнаружила случайная прохожая, которая и сообщила о происшествии в полицию. Поиском стрелка занимаются правоохранители.

Как сообщила пресс-служба управления полиции, во время застолья в развлекательном заведений потерпевший выпивал с новым знакомым. Когда между захмелевшими возник конфликт, новый друг пошел и достал из автомобиля автомат. После выстрелов в воздух он направил оружие на собутыльника и дважды выстрелил в него. Потерпевший находится в больнице. Его состояние стабильное.

А стрелка разыскивает полиция. Подозреваемому Евгению Валерьевичу Хоменко, родившемуся 5 октября 1993 года в Донецке, грозит тюремное заключение от 10-15 лет до пожизненного.