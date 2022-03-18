Киевщина: во время эвакуации людей оккупанты обстреливали колонну из танков, двое полицейских погибли

16:00 17 марта Киев, Украина

Оккупант, прикрываясь «зелеными коридорами», осуществляет передислокацию своих сил и техники. Все спасательные операции в Киевской области проходили под огнем врага.



Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов во время брифинга в Ukraine Media Centre Kyiv.

«На временно оккупированной территории Киевской области расположено большое количество больниц, школ и детских садов. Чтобы спасти людей от ада войны, все органы государственной власти пытались вывезти как можно большее количество граждан. Но российские кафиры не давали такой возможности. Во время эвакуации людей в Бучанском районе кафиры обстреливали эвакуационные колонны танками. Один полицейский погиб, еще один ранен. Такая же ситуация сложилась и в Ирпене, когда в служебный автомобиль полиции попал снаряд "Града". Только сейчас удалось унести тело полицейского», - сказал Андрей Небитов.

Небитов подчеркнул: «На Киевщине не останавливаются и обстрелы. Только вчера была впервые обстреляна деревня Новые Петровцы - абсолютно мирное село, без каких-либо военных объектов. Попали в частные дома, в магазин. И в объекты социальной инфраструктуры».



Говоря о ситуации в Ирпене, Небитов сообщил: «Сейчас в Ирпене продолжаются активные боевые действия. Ведь противник, враг имел там определенные оборонительные позиции, которые соответствующим образом разрушены. Но перестройка своих войск, создание соответствующих ДРГ позволяют ему действовать коварно по всей территории Ирпеня. Поэтому мы и имеем проблемы расстрела журналистов, гражданских лиц, которые вдруг появляются либо из лесополосы, либо в других местах».



Кроме того, он отметил, что правоохранители не могут найти водителя, который в Ирпене перевозил иностранных журналистов, один из которых погиб.

«Автомобиль мы нашли, осмотрели: никаких вещей там уже не осталось».



В то же время Небитов заверил, что «победное» настроение у российских солдат давно исчезло. В них заканчиваются еда и вода. «Они очень деморализованы. Продвигаться желания нет. Ибо есть серьезный вооруженный ответ от Вооруженных сил Украины».