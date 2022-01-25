Киевщина: смертельное ДТП с участием велосипедиста

07:02 10 Май Киев, Украина

Под Киевом, вблизи населенного пункта Пуховка, вечером 9 мая была насмерть сбита велосипедистка. По данным оперативников, водитель Volkswagen Golf, который стал виновником аварии, пренебрег скоростными нормативами на данном участке дороги.

Об этом сообщает Киев Оперативный.



Отмечается, что у велосипеда, который ехал в попутном направлении, был включен задний фонарь. Однако, согласно имеющимся данным, легковушка просто снесла его.



"У девушки, которая управляла двухколесным, вообще не было шансов - она скончалась на месте", - говорится в сообщении.