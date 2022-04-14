Киевщина: подпольные типографии печатали запрещенный «Манифест Брентона Тарранта»

11:35 18 ноября Киев, Украина

Запрещенный текст манифеста террориста из Австралии Брентона Тарранта, который 15 марта 2019 года устроил массовый расстрел в мечетях Новой Зеландии, печатался в подпольных типографиях Киевской области.

Об этом сообщили в управлении СБУ в Киеве и Киевской области.



Книги печатали на нескольких языках и собирались отправить в одну из постсоветских стран. Манифест пропагандирует этнический и культурный геноцид, призывает к терактам и массовым убийствам. Заказчиком литературы является бывший сотрудник правоохранительных органов соседнего с Украиной государства. В ноябре он заказал три партии книг.





В рамках уголовного производства, начатого по статье 258-2 («Публичные призывы к совершению террористического акта») Уголовного кодекса Украины СБУ провела обыски и изъяла партию книг, которые пытались переправить за границу по почте.

«Поставка из нашей страны экстремистской литературы могла привести к дискредитации Украины на мировой арене, а также спланированной акции в пропагандистских СМИ для обвинения в разжигании протестных мероприятий на территории иностранных государств. CБУ проверяет возможную причастность спецслужб соседних стран к организации поставок книг для целенаправленной провокации против Украины», - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности двоих граждан Украины, причастных к изготовлению запрещенной литературы.





Напомним, что Верховный суд Новой Зеландии приговорил австралийца Брентона Тарранта, который 15 марта 2019 года застрелил 51 человека в двух мечетях в городе Крайстчерч, к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение и помилование.

В августе 2019 года посол Новой Зеландии Мэри Терстон обратилась в МИД Украины с просьбой принять меры, чтобы предупредить распространение или исключить из продаж текст манифеста Брентона Тарранта. Один из украинских сайтов тогда продавал за 4 доллара печатную версию манифеста стрелка. Этот текст запрещен на территории Новой Зеландии, за его распространение предусмотрено до 14 лет тюрьмы или штраф в размере 10 тысяч долларов.