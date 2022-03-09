Киевщина: мужчина стрелял в соседей из-за лая собаки

11:29 09 Июнь Киев, Украина

В селе Парышков под Киевом мужчина, разозлившись на лай собаки, открыл стрельбу по соседям и ранил мужчину и женщину.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

"В полицию поступило сообщение о том, что в селе Парышков Броварского района мужчина открыл стрельбу по людям.", - говорится в сообщении.

На место происшествия немедленно прибыли наряд реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.



Как выяснилось, 32-летнего местного жителя разозлил лай собаки, из-за чего между ним и односельчанами возникла ссора, которая переросла в драку.





Мужчина отправился домой, взял оружие и вернулся. Злоумышленник совершил выстрелы в сторону двух односельчан, а третьему нанес удары рукояткой по голове. После этого он скрылся с места происшествия. Мужчину с ранением грудной клетки и женщину с повреждением бедра доставили в медицинское учреждение.

Полицейские задержали стрелка по месту его жительства. Оружие для отстрела резиновых пуль изъято и направлено на экспертизу.



Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.