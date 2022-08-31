Киевщина: мужчина пытался разобрать гранату в квартире, обошлось без жертв
11:00 08 августа Киев, Украина
Любопытный житель Броваров пытался в квартире многоэтажного дома разобрать гранату в результате чего произошел взрыв
, к счастью, обошлось без жертв.
Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко.
"Я обращаюсь ко всем жителям нашей общины. В стране идет война, у граждан, к сожалению, достаточно много неучтенного оружия и боеприпасов. Будьте сознательны! Не держите дома опасные предметы! Не пытайтесь самостоятельно разбирать или обезвреживать гранаты, снаряды, патроны или другие опасные предметы. Берегите жизнь свою и тех, кто рядом! В случае обнаружения неизвестных или опасных предметов немедленно сообщайте полиции и спасателям!" - обратился мэр к жителям Броварской общины.
Судя по фото, где видно детский стульчик, в квартире проживает также маленький ребенок, но это почему-то не остановило мужчину.
Ситуацией занимаются правоохранители.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии