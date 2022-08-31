Киевщина: мужчина пытался разобрать гранату в квартире, обошлось без жертв

Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко.

"Я обращаюсь ко всем жителям нашей общины. В стране идет война, у граждан, к сожалению, достаточно много неучтенного оружия и боеприпасов. Будьте сознательны! Не держите дома опасные предметы! Не пытайтесь самостоятельно разбирать или обезвреживать гранаты, снаряды, патроны или другие опасные предметы. Берегите жизнь свою и тех, кто рядом! В случае обнаружения неизвестных или опасных предметов немедленно сообщайте полиции и спасателям!" - обратился мэр к жителям Броварской общины.