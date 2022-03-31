Киевщина: беременная дочь убила свою мать и закопала тело

20:50 02 июля Киев, Украина

В селе Большая Бугаевка в Киевской области 18-летняя дочь убила свою 56-летнюю мать, после расправы девушка закопала тело во дворе дома.

Об исчезновении женщины правоохранителям сообщила ее старшая дочь, сообщает управление Нацполиции в Киевской области в пятницу, 2 июля.



Указано, что женщина исчезла 15 июня. Накануне она вместе с беременной младшей дочерью отдыхала у соседей и употребляла спиртное.

"Затем родственницы вернулись домой, между ними возникла ссора, во время которой 18-летняя дочь толкнула мать и пошла спать. Когда же утром девушка проснулась, нашла мать мертвой. Испугавшись осуждения родственников и односельчан, она похоронила мать на территории домовладения, где правоохранители и обнаружили тело хозяйки", – говорится в сообщении.

Труп был направлен на экспертизу, впрочем, выяснить причины смерти пока не удалось. Следов насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено.