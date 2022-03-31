Киевщина: беременная дочь убила свою мать и закопала тело

В селе Большая Бугаевка в Киевской области 18-летняя дочь убила свою 56-летнюю мать, после расправы девушка закопала тело во дворе дома.
Об исчезновении женщины правоохранителям сообщила ее старшая дочь, сообщает управление Нацполиции в Киевской области в пятницу, 2 июля.
Указано, что женщина исчезла 15 июня. Накануне она вместе с беременной младшей дочерью отдыхала у соседей и употребляла спиртное.
Указано, что женщина исчезла 15 июня. Накануне она вместе с беременной младшей дочерью отдыхала у соседей и употребляла спиртное.
Труп был направлен на экспертизу, впрочем, выяснить причины смерти пока не удалось. Следов насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено.
По данному факту возбуждено уголовное производство по статье умышленное убийство (ч.1 ст.115 УК Украины). Проводятся углубленные экспертизы для выяснения причин смерти женщины.
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