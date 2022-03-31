Киевщина: беременная дочь убила свою мать и закопала тело

20:50 02 июля Киев, Украина

В селе Большая Бугаевка в Киевской области 18-летняя дочь убила свою 56-летнюю мать, после расправы девушка закопала тело во дворе дома. 
 
Об исчезновении женщины правоохранителям сообщила ее старшая дочь, сообщает управление Нацполиции в Киевской области в пятницу, 2 июля.

Указано, что женщина исчезла 15 июня. Накануне она вместе с беременной младшей дочерью отдыхала у соседей и употребляла спиртное.
"Затем родственницы вернулись домой, между ними возникла ссора, во время которой 18-летняя дочь толкнула мать и пошла спать. Когда же утром девушка проснулась, нашла мать мертвой. Испугавшись осуждения родственников и односельчан, она похоронила мать на территории домовладения, где правоохранители и обнаружили тело хозяйки", – говорится в сообщении.
Труп был направлен на экспертизу, впрочем, выяснить причины смерти пока не удалось. Следов насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье умышленное убийство (ч.1 ст.115 УК Украины). Проводятся углубленные экспертизы для выяснения причин смерти женщины.