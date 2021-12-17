Киев: пьяный мужчина угрожал взорвать коммунальное предприятие

17:15 08 Апрель Киев, Украина

Правоохранители Печерского района Киева задержали нетрезвого мужчину, который с гранатой в руках угрожал взорвать коммунальное предприятие.

Об этом сообщает столичное управление Нацполиции в четверг, 8 апреля.



Указано, что к правоохранителям поступило сообщение о том, что неизвестный с гранатой в руках угрожает взорвать здание жилищно-эксплуатационного участка на столичном Печерске.



/>Полиция задержала правонарушителя. В результате инцидента никто не пострадал.



Специалисты взрывотехнической службы осмотрели опасный предмет и установили, что это учебный корпус гранаты Ф-1. Его изъяли и направили на экспертизу.



По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю объявили о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.



Также отмечается, что 54-летний фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В 2017 году он угрожал взорвать больницу на улице Подвысоцкого.