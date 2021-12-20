Киевлянина пытались обмануть на $29 000: полиция Киева задержала мошенников (ФОТО)

12:05 23 Ноябрь Киев, Украина

Двое подельников решили создать фиктивный пункт обмена валют по выгодному курсу. Задержанным грозит срок до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киеве.

Во время проведения оперативных работ сотрудники управления уголовного розыска полиции Киева задержали двух мужчин, которые обманули киевлянина более чем на 700 000 гривен.

По словам начальника отдела по борьбе с имущественными преступлениями в государственном секторе и мошенничеством управления уголовного розыска полиции Киева Олег Нетченко, нарушители заранее сняли в аренду помещение, которое обустроили необходимой техникой под фиктивный пункт обмена валют и разместили объявления в интернете с выгодным курсом:



«Один из фигурантов исполнял роль кассира, другой должен был забрать украденные средства и обеспечить пути ухода. Когда потерпевший передал незнакомцу 29 000 долларов США, псевдокассир через замаскированное отверстие покинул помещение и вместе с сообщником пытался скрыться, однако мы задержали их на месте происшествия».





Задержанные 32-летний уроженец АР Крым и 31-летний уроженец Запорожской области. Правоохранители изъяли у подозреваемых мобильные телефоны, сумку с деньгами и другие доказательства.

Фигурантам открытого уголовного производства полиция сообщила о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество. Суд избрал злоумышленникам меру пресечения в виде содержания под стражей.



В настоящее время проверяется причастность фигурантов к совершению аналогичных преступлений на территории столицы, а также устанавливают других возможных участников этой преступной схемы.