Киевлянин пытался вывезти за границу 103 антикварных предмета

15:05 28 октября Киев, Украина

Сотрудники государственной таможни, в аэропорту "Борисполь" задержали киевлянина при попытке вывоза 103 антикварных предмета, в Нидерланды.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 27 октября.

"Работниками Киевской таможни Гостаможслужбы изъяты старинные медные кольца, наконечники к стрелам, монеты Европы (1512), Российской Империи (1894 год) и Третьего рейха (1933 год), военные немецкие награды, в том числе ордена "Железный крест", металлические портсигары времен третьего рейха с клеймом "Alpaccа" 750 пробы, пряжки, печати, опасные бритвы "Solingen", все - с нацистской символикой, полевые телефоны, танковый телескоп, наручные и карманные часы, рюмки в филигранном выполнении. Предметы находились в вещах пассажира, который улетал через аэропорт "Борисполь" в Нидерланды", - говорится в сообщении.

39-летний киевлянин попытался провезти антиквариат через "зеленый коридор", таким образом подтвердив, что у него нет предметов, обязательных к декларированию или таких, на вывоз которых требуется разрешения.

"При проверке ручной клади, в рюкзаке пассажира таможенники обнаружили отдельные предметы культурного потребления и предметы военного образца. Это стало основанием для проверки багажных мест данного гражданина", - добавили в ведомстве.

Сканер в аэропорту показал наличие большого количества металлических предметов в багаже пассажира, после чего все его вещи были осмотрены. Всего на таможне обнаружили 103 предмета, которые не были задекларированы.

"За консультацией по поводу перемещения этих предметов через таможенную границу Украины на момент прохождения таможенного контроля мужчина к сотрудникам Киевской таможни не обращался", - добавили в пресс-службе Гостаможни.

В свою очередь нарушитель утверждал, что предметы имеют культурную ценность, а скупал он их на "блошиных рынках" для своих клиентов в Амстердаме. Тем не менее, он не подтвердил свои слова соответствующими документами.