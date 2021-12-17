Киевлянин провел 3 года в плену из-за квартиры

"К нам обратилась еще одна гражданка, которая сообщила, что эти же люди мошенническим путем завладели ее домом, а саму женщину поселили в частный дом одного из сел Николаевской области. Сейчас мы проверяем причастность преступной группы к этой мошеннической схеме и к аналогичным преступлениям на территории Украины", — добавил Андрей Крищенко.