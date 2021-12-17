Киевлянин провел 3 года в плену из-за квартиры

Сотрудники полиции освободили 52-летнего мужчину, которого злоумышленники 3 года держали в плену, чтобы завладеть квартирой в столице.
По подозрению в мошенничестве и лишении свободы задержаны три человека, полиция утверждает, что подозреваемым уже удавалось по аналогичной схеме лишить дома женщину в Николаевской области. Среди задержанных — сотрудница органов юстиции.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Мужчина 52-х лет считался пропавшим без вести с 2017 года. По версии следствия, его похитили и насильно удерживали в доме, пытаясь присвоить квартиру в Киеве. В помещении правоохранители обнаружили 49-летнего киевлянина — предположительно, его также держали в плену.
Глава киевской полиции Андрей Крищенко рассказал, что правоохранители пришли домой к предполагаемым злоумышленникам, получив информацию о местонахождении человека, которого объявили в розыск в Николаеве. Они задержали и установили личности трех уроженцев Запорожья и Николаевской области. Следователи уже открыли уголовное производство по двум статьям и решают вопрос об объявлении подозрения, задержанным грозит лишение свободы сроком до 20 лет.
По данным Киевской городской прокуратуры, одна из фигуранток является сотрудником органов юстиции Николаевской области. 31 марта по адресам подозреваемых провели обыски.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Мужчина 52-х лет считался пропавшим без вести с 2017 года. По версии следствия, его похитили и насильно удерживали в доме, пытаясь присвоить квартиру в Киеве. В помещении правоохранители обнаружили 49-летнего киевлянина — предположительно, его также держали в плену.
Глава киевской полиции Андрей Крищенко рассказал, что правоохранители пришли домой к предполагаемым злоумышленникам, получив информацию о местонахождении человека, которого объявили в розыск в Николаеве. Они задержали и установили личности трех уроженцев Запорожья и Николаевской области. Следователи уже открыли уголовное производство по двум статьям и решают вопрос об объявлении подозрения, задержанным грозит лишение свободы сроком до 20 лет.
По данным Киевской городской прокуратуры, одна из фигуранток является сотрудником органов юстиции Николаевской области. 31 марта по адресам подозреваемых провели обыски.
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