Киевлянин организовал схему вывоза призывников за границу

12:14 24 июня Киев, Украина

В Киеве 50-летний мужчина предлагал призывникам выехать за границу.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

"Заручившись помощью подельников, мужчина предлагал изготовление справки о членстве в международной общественной организации и занятии волонтерской деятельностью с последующим внесением в специальную базу данных, которая дает право на пересечение государственной границы как волонтеру"- Киевская городская прокуратура.

Делец также предлагал в Telegram изготовление документов о непригодности к несению военной службы.



Злоумышленника задержали на "горячем" при получении $4 тыс. за изготовленное удостоверение волонтера. В общей сложности преступная деятельность киевлянина принесла ему 40 тыс. грн выгоды.