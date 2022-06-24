Киевлянин организовал схему вывоза призывников за границу

В Киеве 50-летний мужчина предлагал призывникам выехать за границу.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.
Делец также предлагал в Telegram изготовление документов о непригодности к несению военной службы.
Злоумышленника задержали на "горячем" при получении $4 тыс. за изготовленное удостоверение волонтера. В общей сложности преступная деятельность киевлянина принесла ему 40 тыс. грн выгоды.
Злоумышленника задержали на "горячем" при получении $4 тыс. за изготовленное удостоверение волонтера. В общей сложности преступная деятельность киевлянина принесла ему 40 тыс. грн выгоды.
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