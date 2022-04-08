Киевлянин избил мужчину и поджег его автомобиль

Житель Киева был возмущен поступком мужчины, который выбросил в мусорный бак сухие листья, он его избил, забросил листву в салон автомобиля и поджег.
Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Киева.
По спецлинии 102 поступила информация о пожаре. Заявитель сообщил, что на улице Софьи Русовой у озера Небреж горит автомобиль, у которого находится избитый мужчина.
По спецлинии 102 поступила информация о пожаре. Заявитель сообщил, что на улице Софьи Русовой у озера Небреж горит автомобиль, у которого находится избитый мужчина.
На месте происшествия следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции установила, что между 62-летним киевлянином и неизвестным возник конфликт. Мужчине не понравилось то, что потерпевший выбросил в мусор сухие листья, которые привез на своем автомобиле Chevrolet. Во время конфликта неизвестный ударил владельца автомобиля, положил в салон иномарки листья и поджег. В результате происшествия автомобиль сгорел почти полностью и восстановлению не подлежит.
Как сообщил начальник отдела криминальной полиции территориального управления Алексей Кабанченко, в течение часа подозреваемого в поджоге задержали:
Следователи полиции объявили местному жителю о подозрении за поджог автомобиля из мести.
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