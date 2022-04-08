Киевлянин избил мужчину и поджег его автомобиль

18:37 11 ноября Киев, Украина

Житель Киева был возмущен поступком мужчины, который выбросил в мусорный бак сухие листья, он его избил, забросил листву в салон автомобиля и поджег.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Киева.



По спецлинии 102 поступила информация о пожаре. Заявитель сообщил, что на улице Софьи Русовой у озера Небреж горит автомобиль, у которого находится избитый мужчина.





На месте происшествия следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции установила, что между 62-летним киевлянином и неизвестным возник конфликт. Мужчине не понравилось то, что потерпевший выбросил в мусор сухие листья, которые привез на своем автомобиле Chevrolet. Во время конфликта неизвестный ударил владельца автомобиля, положил в салон иномарки листья и поджег. В результате происшествия автомобиль сгорел почти полностью и восстановлению не подлежит.

Как сообщил начальник отдела криминальной полиции территориального управления Алексей Кабанченко, в течение часа подозреваемого в поджоге задержали:

«Мы опросили свидетелей происшествия, которые указали направление движения злоумышленника и предоставили его приметы. Задержанным оказался 38-летний местный житель. Мужчина отрицал свою причастность к поджогу, но под давлением неопровержимых доказательств сознался в содеянном».

Следователи полиции объявили местному жителю о подозрении за поджог автомобиля из мести.