Киевлян пугают штормовым предупреждением

Столичная мэрия предупреждает киевлян и гостей столицы о надвигающемся сильном ветре, в Киеве и области объявлено штормовое предупреждение.
Днем в Киевской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
В свою очередь пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр сообщает, что в столице также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в связи с чем объявлен 1 уровень опасности (желтый).
В киевской мэрии дали советы жителям столицы в связи со штормовым предупреждением:
В киевской мэрии дали советы жителям столицы в связи со штормовым предупреждением:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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