Киевлян пугают штормовым предупреждением

11:38 03 Май Киев, Украина

Столичная мэрия предупреждает киевлян и гостей столицы о надвигающемся сильном ветре, в Киеве и области объявлено штормовое предупреждение.



Днем в Киевской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

"Для избежания травм, в такую погоду следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться в случае сильного порыва ветра", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр сообщает, что в столице также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в связи с чем объявлен 1 уровень опасности (желтый).



В киевской мэрии дали советы жителям столицы в связи со штормовым предупреждением: