Киевлян пугают штормовым предупреждением

11:38 03 Май Киев, Украина

Столичная мэрия предупреждает киевлян и гостей столицы о надвигающемся сильном ветре, в Киеве и области объявлено штормовое предупреждение.

Днем в Киевской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
"Для избежания травм, в такую погоду следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться в случае сильного порыва ветра", - говорится в сообщении.
В свою очередь пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр сообщает, что в столице также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в связи с чем объявлен 1 уровень опасности (желтый).

В киевской мэрии дали советы жителям столицы в связи со штормовым предупреждением:
  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.