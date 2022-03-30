Киев: авиационный университет забросали дымовыми шашками

13:06 04 ноября Киев, Украина

Неизвестные разбили окна в помещении НАУ и бросили внутрь несколько пиротехнических средств для пуска дыма.

Инцидент произошел в Соломенском районе города 3 ноября после полуночи.



В полицию о произошедшем сообщил охранник вуза, который увидел дым на первом этаже корпуса №1. Дымовые шашки через несколько минут погасли. Отмечается, что никто не пострадал.



Также охранник заметил, что из нескольких кабинетов идет большой дым, после чего вызвал пожарную службу.



Как рассказали в полиции, при обследовании прилегающей территории было обнаружено камеры видеонаблюдения, но они не работают.



В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства и ищут злоумышленников.



