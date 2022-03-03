Киев: злоумышленники украли из офиса сейфы с деньгами

18:02 03 Июнь Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов Киева задержали злоумышленников, совершивших разбойное нападение на офис частной фирмы и укравших сейфы с деньгами.



Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Правонарушители ворвались в помещение, угрожали оружием, связали веревкой работника фирмы и забрали сейф, в котором хранилось около 90 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

По спецлинии 102 от менеджера компании поступило сообщение о том, что трое неизвестных через окно на втором этаже проникли в офисное помещение на улице Куреневской и угрожая оружием забрали сейф с деньгами. На вызов немедленно выехали следственно-оперативные группы.

В полиции сообщили, что через несколько часов после совершения преступления, правоохранители установили личности нападавших и задержали их.

Правонарушителями оказались жители города Киева и Киевской области, в возрасте от 36 до 48 лет. Двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.