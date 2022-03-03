Киев: злоумышленники украли из офиса сейфы с деньгами

Сотрудники правоохранительных органов Киева задержали злоумышленников, совершивших разбойное нападение на офис частной фирмы и укравших сейфы с деньгами.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
По спецлинии 102 от менеджера компании поступило сообщение о том, что трое неизвестных через окно на втором этаже проникли в офисное помещение на улице Куреневской и угрожая оружием забрали сейф с деньгами. На вызов немедленно выехали следственно-оперативные группы.
В полиции сообщили, что через несколько часов после совершения преступления, правоохранители установили личности нападавших и задержали их.
Правонарушителями оказались жители города Киева и Киевской области, в возрасте от 36 до 48 лет. Двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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